مادورو يغلق حدود بلاده مع البرازيل

وكالات- وطن: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الخميس، الإغلاق الكامل للحدود البرية لبلاده مع البرازيل، قبل يومين من الموعد الذي حدده زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، لإدخال المساعدات الإنسانية.

وقال مادورو خلال اجتماع مع القيادة العسكرية العليا: "قررت أنه اعتبارا من الساعة (20:00)، ستبقى الحدود البرية مع البرازيل مغلقة كليا حتى إشعار آخر".

وكان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا واعترفت بشرعيته نحو 50 دولة، قد تعهد بإدخال مساعدات إنسانية من نقاط مختلفة السبت "بطريقة أو بأخرى" بالرغم من محاولات الجيش منعها، غير أن القادة العسكريين أكدوا ولاءهم لمادورو بعد أن دعاهم ترامب إلى التخلي عنه.