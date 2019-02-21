بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر إلى سويسرا للعلاج

وكالات- وطن: بعد أقل من أسبوعين من إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، يتوجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية لإجراء "فحوصات طبية"، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان الخميس.

وكان من المنتظر أن يخرج بوتفليقة "قريبا" لتدشين المطار الدولي الجديد، حسبما صرح به وزير النقل والأشغال العمومية عبدالغني زعلان.

وأعلن الرئيس الجزائري، الشهر الجاري، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.