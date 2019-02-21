المقدسيون يؤدون صلاة العشاء أمام باب الرحمة

القدس- وطن: أدى المئات من المقدسيين مساء اليوم الخميس، صلاة العشاء في الساحة الداخلية لباب الرحمة والساحة القريبة من مدخل البوابة داخل المسجد الأقصى، رغم اجراءات الاحتلال المشددة على بوابات المسجد الرئيسية.

وأكدت مصادر محلية أن أعداد المصلين كبيرة، وذلك بعد أعمال تطوعية لتنظيف الساحة الأمامية لمُصلى ومبنى باب الرحمة، وتزامناً مع دعوات مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين بشد الرحال والتوجه للأقصى للمشاركة في أداء الصلوات، من أجل الضغط على الاحتلال لإعادة فتح المبنى والمُصلى باعتباره جزء هاماً من المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال أوقفت المصلين على بوابات المسجد الخارجية واحتجزت بطاقات العشرات من المواطنين.