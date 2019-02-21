القاهرة تحقق بتقارير عن وضع "إسرائيل" بدلاً من فلسطين في خريطة

وكالات- وطن: أعلنت وزارة التعليم المصرية، الخميس، أنها تحقق فيما تداولته تقارير إعلامية محلية عن وضع اسم "إسرائيل" بدلاً من فلسطين بخريطة تعليمية.

جاء ذلك على لسان متحدثة الوزارة أمينة خيري، في إطار تعليقها على ما تردد عن وجود خريطة على حواسيب لوحية تعليمية "تابلت" موزعة على طلبة الصف الأول الثانوي تضع اسم "إسرائيل" بدلاً من فلسطين.

وأوضحت خيري أنه "جارٍ التحقق من الخريطة بالتواصل مع المسؤولين المعنيين".

ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، شهدت العلاقات الرسمية المصرية الإسرائيلية تقارباً كبيراً.