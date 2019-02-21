نتنياهو عن تحالف غانتس ولبيد: نواجه خطراً حقيقياً

القدس- وطن: اعتبر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن تحالف حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بيني غانتس، و"يش عتيد" برئاسة يائير لبيد، تشكل تهديداً على حكم اليمين، وذلك في اجتماع لأعضاء حزب الليكود، عقد مساء اليوم الخميس.

وقال خلال الاجتماع إن "انتخابات الكنيست المقبلة ستكون صعبة للغاية، اليسار يتوحد وسيحظى بدعم كامل من وسائل الإعلام حتى موعد إجراء الانتخابات".

وطالب نتنياهو مسؤولي الليكود بدفع كوادر الحزب إلى "جلب الناخبين إلى الصناديق واقناعهم بعدم إهدار الأصوات، ومنعهم من التصويت للأحزاب المهددة بعدم عبور نسبة الحسم، ودعوتهم للتصويت لليكود أولا".

وشدد على أن هناك خطراً يتهدد حكم اليمين، وقال: "نحن نعرف أن هناك خطراً حقيقاً، أن أصف الواقع كما هو، لا أبالغ في الحديث عن خطر داهم يحدق بحكم اليمين ولا أجمل الواقع".

هذا وأكدت مركزية الليكود أنه تم حجز المكان 28 من قائمة الحزب لمرشح للحاخام رافي بن دهان، مرشح "البيت اليهودي"، تنفيذًا للاتفاق الذي أبرمه رئيس الحكومة أمس، مع تحالف حزبي "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" اليمينيين المتطرفين، مقابل تشكيل قائمة موحدة مع "عوتسما يهوديت" المستنسخة من حركة "كاخ" العنصرية والمتطرفة.