الطقس: غدا السبت ارتفاع على درجات الحرارة

وطن: لا يطرأ اليوم الجمعة تغير كبير على درجات الحرارة، وتبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً.

كما تكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

غدا السبت يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً.