الحركة الإسلامية بالقدس تدعو إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى

وطن: دعت الحركة الإسلامية في القدس المحتلة إلى النفير العام نحو المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، لكسر إجراءات الاحتلال في باب الرحمة، وإقامة الصلاة فيه وفي الساحات والمصاطب القريبة منه.

وأكدت الحركة في بيان لها، ضرورة استمرار الاعتصام والاعتكاف في باب الرحمة حتى يفتح بشكل دائم للصلاة كسائر مصليات المسجد الأقصى الأخرى.

وطالبت الحركة الحكومة الأردنية للقيام بواجبها ومسؤوليتها التاريخية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.

وناشدت مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف الإسلامية للثبات على موقفها المعلن بفتح باب الرحمة للصلاة بشكل دائم.

وطالبت شعوب الأمة وجماهيرها للقيام بواجبهم بنصرة أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى بكافة الأشكال.