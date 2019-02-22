استعدادات في غزة لـ جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي"

وطن: يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.

وكان القيادي في حركة حماس حسام بدران، قال أمس الخميس، إن فعاليات اليوم الجمعة، ستكون مميزة وفارقة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، لافتاً إلى أن النفير سيكون في القدس والضفة.

وقال بدران في تغريدة له على (تويتر): "القدس كلها ككل فلسطين، حق حصري لنا، فلن نفرط أو نبيع ولن نهادن أو نساوم، فصوت الشعب الفلسطيني أعلى وأكبر من كل كلام الساسة والقادة".

وأضاف: "واهم هذا المحتل إذا ظن أن الشعب الفلسطيني لن يتحرك دفاعاً عن الأقصى، رغم تعقيدات الوضع الداخلي الفلسطيني"، معتبراً أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل العقبات، وأقوى من كل التحديات.

وفي يوم 25 فبراير/شباط 1994 قام مستوطن بقتل 29 مصليا أثناء تأديتهم صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي بالخليل.