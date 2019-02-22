مخيم جنين: الاحتلال يعتقل الأسير المحرر أحمد عويس بعد دهم منزله والعبث بمحتوياته

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، الأسير المحرر أحمد راتب عويس (33 عاما) من مخيم جنين، وحطمت محتويات منزله ومنزلي الشقيقين الأسيرين المحررين يحيى وجبريل الزبيدي.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وداهمت عدة منازل وحطمت محتوياتها، كما حطمت مركبة المواطن أمين مرعي في جبل أبو ظهير في المدينة.

يشار إلى أن أحمد عويس هو شقيق الشهيد سامر عويس، وله شقيقان محكومان مدى الحياة هما: عبد الكريم وحسان، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المدينة واقتحمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، عرف من اصحابها معتصم النتشة، وتم نقل زوجته للمشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بنوبة خلال عملية اقتحام المنزل.

كما داهمت بلدة دورا جنوبا، واقتحمت منزل الاسيرين المحررين بسام حمد الزير 55 عاما، ونجله حمد، وأخرجت العائلة في العراء وعمدت إلى العبث والتكسير في محتويات المنزل، وحطمت الابواب والمداخل الرئيسية.