الخليل تحت مطرقة الاحتلال فجراً.. تفتيش منازل ونصب حواجز

الخليل- وطن: فتشت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، منازل في مدينة الخليل وبلدة دورا، ونصبت حواجز عسكرية على الطرق الرابطة ومداخل المحافظة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، عرف من اصحابها معتصم النتشة، وتم نقل زوجته للمشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بنوبة خلال عملية اقتحام المنزل.

كما داهمت بلدة دورا جنوبا، واقتحمت منزل الاسيرين المحررين بسام حمد الزير 55 عاماً، ونجله حمد، وقال المحرر الزير إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت منازل العائلة في حي واد ابو القمرة، وشرعت بإخراجنا في العراء والعبث والتكسير في منازل، وحطمت الابواب والمداخل الرئيسية، والاثاث بطريقة همجية وروعت الاطفال والنساء دون ابداء الاسباب.

وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل محافظة الخليل، وعلى الطرق الرابطة جنوبا، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.