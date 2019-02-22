محدث.. المغير: 3 إصابات بالرصاص الحي إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان

وطن: أصيب 3 مواطنين، بجروح، ظهر الجمعة، والعشرات بالاختناق، في قرية المغير شمال شرق رام الله، إثر إصابتهم بالرصاص الحي، عقب قمع الاحتلال مشاركين في فعاليات بالقرية، مناوئة للاستيطان.

وذكرت جمعية الهلال الاحمر أن طواقمها نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي من المغير للمستشفى، اثنتان بالفخذ، والثالثة بالصدر، مضيفة أن لا معلومات متوفرة للحظة حول وضع المصابين.

وتشهد القرية مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال، حيث استخدم الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز، للتصدي للمتظاهرين.