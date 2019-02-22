الصحة: إصابتان طفيفتان إثر قمع الاحتلال مسيرة وسط الخليل

وطن: أصيب مواطنان، ظهر الجمعة، بجروح طفيفة، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت في الخليل، إحياء لذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي ال25.

وذكرت وزارة الصحة أن إصابتين طفيفتين وصلتا مستشفى الخليل الحكومي، إحداهما بقنبلة غاز في الوجه، والأخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في البطن والفخذ.

وانطلقت صباح يوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة الخليل، رفضاً للاستيطان ولإحياء ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الـ 25.

وانطلقت المسيرة في شارع الشهداء المغلق من قبل قوات الاحتلال، وتجولت في عدة أماكن بالمدينة المحتلة.