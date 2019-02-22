البرغوثي من شارع الشهداء في الخليل: مقاومة شعبنا ستستمر حتى اسقاط نظام الابارتهايد وكنس الاستيطان

رام الله- قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اثناء مشاركته في مسيرة المقاومة الشعبية الضخمة في شارع الشهداء بمدينة الخليل، أن مسيرة اليوم تؤكد تصاعد الكفاح الوطني ضد الاحتلال ومنظومة التمييز العنصري، وأنها ستستمر حتى اسقاط نظام الأبرتهايد وكنس المستعمرين المستوطنين، وفك الحصار عن شارع الشهداء، وأن طرد المراقبين الدوليين لن يؤدي الا الى تصعيد نضالنا رغم أنف الاحتلال.

وشاركت جماهير غفيرة اليوم في المسيرة التي جابت شوارع البلدة القديمة حتى بوابة الاحتلال التي تغلق شارع الشهداء، وانتهت بمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال في باب الزاوية.