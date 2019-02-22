الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري ما ادى لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق.

وذكر شهود عيان، ان جنود الاحتلال اطلقوا وابلا من قنابل الغاز باتجاه المشاركين لمنعهم من الاقتراب من الجدار العنصري، مشيرين الى تعمد الاحتلال تصويب القنابل صوب اجساد المشاركين، فيما أصيب العديد بحالات اختناق.

ورفع المشاركون الاعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وكانت المسيرة قد انطلقت من وسط القرية بمناسبة ذكرى انطلاقة الجبهة الديمقراطية ونصرة للقدس والمسجد الاقصى.