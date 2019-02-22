الاحتلال يستهدف المتظاهرين على طول السياج الفاصل شرق غزة

غزة- وطن: استهدفت قوات الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، المتظاهرين على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة المشاركين في الجمعة الـ48 من مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي".

وأفادت مصادر محلية بأن جماهير غفيرة توجهت بعد صلاة الجمعة تجاه السياج الزائل للمشاركة في الجمعة الـ48 لمسيرة العودة، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في انهاء الحصار عن أهالي قطاع غزة، إضافة للتأكيد على حق العودة إلى الأراضي المحتلة.

وأشار إلى ان المشاركين في المسيرة السلمية رفعوا علم فلسطين قبالة السياج الزائل، حيث بادرت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين قبل أن يرشق الشبان الثائرين جنود الاحتلال بالحجارة.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية الى الاحتشاد ردا على وصفته كل الأصوات الانهزامية والانتهازية التي تشكك في هذا العمل الوطني والجماهيري، مؤكدة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.