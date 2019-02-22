مصطفى البرغوثي لـوطن: فتح مصلى باب الرحمة دليل على قوة المقاومة الشعبية

رام الله- وطن: قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن نجاح المقدسيين اليوم في كسر قيود الاحتلا لالمفروضة على باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى هو دليل قاطع على قوة المقاومة الشعبية.

وأشار في حديث لـ وطن أن كسر قيود الاحتلال على باب الرحمة، يدلل على فاعلية وقوة المقاومة الشعبية الفلسطينية الموحدة، والتي يجب تعزيزها وتوسيعها لتشمل كل فلسطين.

وأكد البرغوثي أن المقاومة الشعبية التي شهدتها القدس المحتلة وشارع الشهداء في الخليل، وقرية المغير في رام الله، ومسيرات العودة المستمرة على حدود قطاع غزة، تثبت نجاعتها في مواجهة الاحتلال.