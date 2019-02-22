الذهب يرتفع وسط مباحثات تجارية متفائلة

رام الله - وطن: قفز سعر الذهب، يوم الجمعة، مع تعرض الدولار لضغوط من جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأدت توقعات بإقدام البنك المركزي الأميركي على رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، إلى إبقاء الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر، وفق ما نقلت رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1325.52 دولار للأوقية بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش.

واتجه المعدن الأصفر إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ قرابة 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابلسلة تضم ست عملات، إلى التراجع بنحو 0.3 في المئة هذا الأسبوع. وقد يكون هذا أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.

المصدر: رويترز