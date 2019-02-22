الجمعة القادمة من مسيرات العودة .. جمعة "باب الرحمة"

وطن: الهيئة: دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، للمشاركة الواسعة في الجمعة القادمة لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "باب الرحمة"، والاستعداد للاحتفال بمرور عام على مسيرات العودة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة، "شعبنا اليوم يقدم الدليل على تمسكه بمقاومته وحريته، وبتمسكه بمقاومته يوجه صفعة لما يعرف "بصفقة القرن"".

وأضافت: "لن تمر المؤامرات على قدسنا وشعبنا".

وتوافد اليوم الجمعة آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات جمعة "الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي".