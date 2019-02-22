أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في السودان وحل الحكومة

وطن: قالت مصادر إعلامية إن الرئيس السوداني حسن البشير سيلقي خطابا مساء اليوم، فيما أشارت مصادر سودانية إن الرئيس السوداني عمر البشير يعتزم إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة الاتحادية وإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم، بحسب قناة الجزيرة.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن مصدر حكومي، أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيعلن قرارات هامة خلال مؤتمر صحفي مرتقب.

وقالت مصادر سودانية، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن البشير سيعلن اليوم الجمعة عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وسيعلن استقالته من رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

ونشرت صحيفة "السودان اليوم" خبرا عن أبرز الترشيحات للتعديلات في الحكومة السودانية، التي من المقرر أن يعلن عنها عقب إجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم، برئاسة البشير، مساء اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة "كوش نيوز" إن البشير استدعى جميع ولاة الولايات، إلى العاصمة الخرطوم، لإجتماع طارئ مساء الجمعة 22 فبراير، الذي ينتظر أن تعتمد فيه التغييرات المرتقبة.

وكان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، بحسب الصحيفة، قد أجل اجتماعه المقرر أن يعتمد فيه تغييرات في الحكومة والحزب، من الأربعاء إلى الجمعة، لمزيد من الترتيبات.

عربي 21