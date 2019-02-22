الرئيس السوداني عمر البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام وحل حكومة الوفاق الوطني

وطن: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني.

وقال البشير في خطاب، أذاعه التلفزيون السوداني الرسمي، من القصر الرئاسي إنه سيحل أيضا حكومات الولائية.

كما دعا البرلمان إلى عدم إجازة تعديلات دستورية كانت مقررة، ما يعني عدم تمكنه من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.

وقال البشير إنه سيشكل حكومة كفاءات بالتشاور مع القوي السياسية، موضحا أن قراراته جاءت "من أجل تهيئة البلاد للحوار مع كافة القوى السياسية بما فيها الحركات المتمردة".

بي بي سي