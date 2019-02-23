ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وغدا

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ومغبراً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو بارداً في ساعات النهار وشديد البرودة في ساعات الليل ومغبراً حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .