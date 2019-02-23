قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

رام الله- وطن: شنّت قوات الاحتلال، مساء امس وفجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال داهمت منزلاً، وأطلقت طائرة تصويرٍ عقب اقتحامها قرية رمانة غرب مدينة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، وداهمت منطقة "شعب جادالله".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير لافي بني جامع من بلدة عقربا أثناء تواجده قرب عين العوجا في أريحا.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز وأعاقت حركة المرور قرب مدرسة "طاليثا قومي" في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات حارس، وكفل حارس، ودير إستيا قضاء سلفيت، تزامناً مع اغلاق المدخل الشمالي للمدينة.

كما أعتقلت قوات الاحتلال مدير نادي الأسير ناصر قوس والحاج علي عجاج والشاب حسني الكيلاني في القدس.

وأفادت مصادر محلية بأن الحاج علي عجاج، كان في مقدمة من قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم أمس الجمعة إلى جانب ناصر قوس.

وتأتي هذه الاعتقالات استكملا للاعتقالات التي وقعت فجر الجمعة واعتقل خلالها 60 مقدسيا على خلفية دفاعهم عن منطقة ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.