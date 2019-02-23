"تويتر" تدعو لاختبار ميزات المحادثة الجديدة المرتقبة

وطن: دعت تويتر جميع المستخدمين لاختبار ميزات المحادثة الجديدة المرتقبة ومشاهدة كيفية عرض الردود من خلال التسجيل في برنامجها التجريبي الجديد الذي يحمل اسم "twttr"، وذلك كجزء من مساهمتها لتحسين المحادثات وجعلها أسهل في المتابعة.

وكانت الشركة قد قالت في شهر أكتوبر/تشرين الأول إنها تعمل على إعادة تصميم المحادثات ضمن المنصة في محاولة منها لتشجيع المناقشات الأكثر صداقة والأكثر فائدة، وأنها تختبر واجهة رد معاد تصميمها.

ويبدو أنها أصبحت جاهزة الآن لاختبار إعادة التصميم مع مجموعة أكبر من المستخدمين، وستتلقى الطلبات من أي شخص يرغب في تجربتها من خلال التسجيل عبر الرابط التالي، حيث يمكنك التقدم للانضمام إلى برنامج اختبار النموذج الأولي للمحادثة في تويتر لمعرفة ما تبدو عليه التغييرات المقترحة.

ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل رؤية المزيد مما يقوله الناس وتتبع مختلف المواضيع التي تتفرع عن المحادثة الرئيسية، كما تقول الشركة.

ويجعل الشكل الجديد المستدير للردود سلسلة التغريدات تبدو وكأنها رسائل نصية، كما تم إزاحة الردود، مما يمنحها مظهر أقرب لمواضيع منصة Reddit من ناحية إدارة المحادثات، حيث تظهر الردود من الأشخاص الذين تتابعهم باللون الأزرق، وتكون الردود من المغرد الأصلي باللون الرمادي.

كما تقوم تويتر بتجريب الجهود الرامية إلى إلغاء التركيز علي أرقام المشاركة والتفاعل، إذ يتم الآن إخفاء عدد مرات إبداء الإعجاب وإعادة التغريد التي تلقاها الرد إلى أن ينقر أحد المستخدمين على الرد، إلى جانب خيارات المشاركة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتغريدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات كلها في المراحل الأولى من التطوير، وأكدت الشركة على أنه من المرجح أن تتغير هذه الميزات مع قيام مستخدمي الاختبار بتقديم ملاحظاتهم، وقالت إن الإصدار العام لهذه الميزات ما يزال بعيدًا على الأقل عدة أشهر قبل وصولهم إلى تطبيق تويتر الرئيسي.