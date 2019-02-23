امس الجمعة ..تنقل 1806 مسافر عبر معبر الكرامة

رام الله- وطن: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 1806 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة، عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي :-

مغادرين : 821 مسافر

قادمين : 985 مسافر

مرجعين : 06 مسافر

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا و حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .