محدّث| إعادة فتح مصلى باب الرحمة بعد إغلاق مفاجئ

رام الله- وطن: أعادت الأوقاف الأسلامية في القدس، اليوم السبت، فتح مصلى باب الرحمة بعد إغلاقه بالاقفال، صباح اليوم، بشكل مفاجئ.

وقالت مصادر محليّة، إن الإغلاق جرى بسبب ضغوط من الاحتلال بذريعة أن المصلى بحاجة لصيانة وترميم، بعد حدوث تماس كهربائي.

يشار الى ان المقدسيون تمكنو امس الجمعة، من الدخول إلى مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته، لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال.