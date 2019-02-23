على خلفية فتح "باب الرحمة".. اعتقال مدير نادي الاسير ناصر قوس وعلي عجاج

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر السبت، ناصر قوس، وعلي عجاج، على خلفية قيامهما بفتح مصلى باب الرحمة امس.

وقالت مصادر محلية إنّ الاحتلال اعتقل مدير نادي الاسير في القدس ناصر قوس، بعد مداهمة منزله في البلدة القديمة.

كما اعتقل الاحتلال الحاج علي عجاج "أبو ناصر" بعد اقتحام منزله في باب الاسباط.

وتمكن المقدسيون امس الجمعة من فتح مصلى باب الرحمة والصلاة فيه، لأول مرة بعد إغلاقه عام 2003 من قبل قوات الاحتلال.