"شطحة".. مشروع لتأهيل مرشدات سياحيات مقدسيات

القدس- وطن- مي زيادة: كنا صغارا وكانت البريّة مسكننا ومرقدنا، كنا نقطف الزهور، نركض ونركض، نشعل النيران ونعد الشاي، كبرنا ومازلنا نشطح بخيالنا الى تلك الاماكن التي نشعر فيها بالحرية ونستنشق هواء نقيًا. أرض فلسطين كريمة جدا فتجد الحب فيها للطبيعة والتاريخ، فكلمّا خَبِرْتَ أرضك في برّها وبحرها، سمائها وطيرها، تتلاشى المسافة بينكما، وتصبح العلاقة أجمل وأقوى.

"شطحة" كنا نقولها منذ صغرنا لندعو أبناء الجيران لنخرج للتنزه في الهواء الطلق ونستكشف اماكن طبيعية جديدة، فوجدت مؤسسة ارماء المقدسية مبتغاها هنا، فأطلقت الاسم على مشروعها لتأهيل المرشدات السياحيات المقدسيات.

تقول وفاء عصفور نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة ارماء المقدسية لـ وطن، بقي مصطلح "شطحة" في ذاكرتنا وارتأينا انه من الضروري ان نعود لموضوع الاستكشاف والسياحة بشكل اخر، وباتجاه تعزيز السياحة والسياحة البديلة، فخرج مشروع "شطحة" الى النور.

وتشير الى أن مشروع "شطحة" والذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي، يأتي لتعزيز القيادة المجتمعية و الارشاد السياحي لدى الفتيات المقدسيات، بدعم من الممثلية البولندية في فلسطين.

وتضيف عصفور، استهدف المشروع مايقارب 20 فتاة مقدسية تتراوح اعمارهن من 22 _29 عاما، اخترنا فتيات مقدسيات مناسبات للرؤية الخاصة بالمشروع وبالمؤسسة واهدافها، وهن خريجات جامعات فلسطينية من تخصصات التاريخ والجغرافيا وعلم الاثار وبعض العلوم المجتمعية وخريجات بعض اللغات، كان اختيارنا بالدرجة الاولى لفتيات يستطعن الالتزام بساعات التدريب النظري والعملي والعمل لاحقا، وايضا خريجات يبحثن عن عمل او عاطلات عن العمل، فقمنا ببحث طلباتهن وأجرينا مقابلات شخصية وهاتفية واخترنا الفتيات اللاتي وجدنا فيهن الالتزام لانه الشرط الاساسي لنا ولضمان نجاح اي مشروع.

وتشدد على ان مشروع "شحطة" يجعل الفتيات يفكرن خارج الصندوق ونستطيع من خلاله خلق فرص عمل لهن.

وتقول عصفور، " تلقت الفتيات مايزيد عن 260 ساعة تدريب، التدريبات كانت بواقع 140 ساعة جولات عملية في الاماكن المقدسية وماحولها كالقرى المهجرة، اضافة الى مدن اخرى كاللد، الرملة، يافا، ومناطق في الضفة الغربية كالخليل واريحا، وغيرها.

وتم تقديم 40 ساعة تدريب نظري ايضا في الارشاد السياحي، بالتعاون مع مركز دراسات القدس - جامعة القدس، اضافة الى 44ساعة معتمدة في مجال الاسعاف الاولي قدمت من جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني كحد ادنى، و9 ساعات في مجال المهارات الحياتية وقيادة الانشطة من مؤسسة الحق في اللعب Right to Play ، و27 ساعة تدريب في مجال كتابة المبادرات وادارتها ماليا وتنفيذها اضافة الى ساعات اخرى في مجال التشبيك مع المؤسسات والمجتمع المحلي ومواضيع اخرى.

وتقول عصفور "رغم انتهاء العمل بمشروع "شطحة" في كانون اول/ديسمبر الماضي، مازلنا ننفذ الانشطة التي لم نستطع اكمالها مع نهاية المشروع، بسبب الظروف الجوية، فـ "شطحة" مستمرة".

وتردف، طلبنا من الفتيات ان يقمن بتطبيق ماتعلمنه في المدارس المقدسية وسنستهدف 40 مدرسة تقريبا بمعدل 3000 الاف طفل مقدسي، ستنفذ لهم جولات في منطقة القدس وخارجها.

وتشير عصفور الى أن احد مخرجات المشروع ايضا هو ان الفتيات المتدربات قمن بتقديم مبادرات وتم تمويلها ضمن المشروع، وسيتقدمن الى الامتحانات النظرية والعملية من وزارة السياحة الفلسطينية للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وتقول ، "الان مشروع "شطحة" في مرحلة التنفيذ في المدارس المقدسية، وآخر مرحلة ستكون تقدمهن لامتحان الارشاد السياحي في وزارة السياحة للحصول على رخصة مزاولة المهنة من وزارة السياحة والاثار الفلسطينية، علما ان غالبية المرشدات توظفن ومن لم تجد وظيفة دمجناها في مشروع سياحي مع جمعية الرازي للثقافة والمجتمع ".

وبذلك نرى ان الدعم الذي قدم من قبل الممثلية البولندية مكّن مجموعة لابأس بها من الفتيات المقدسيات للتّدرب وساعدهن ليصعدن سلّم النجاح "درجة، درجة" باتجاه مزاولة المهنة والحصول على عمل والتفكير خارج الصندوق.

ويعتبر مشروع "شطحة" بداية للعديد من المشاريع التي تُعنى بالسياحة والسياحة البديلة التي ستنفذها مؤسسة ارماء المقدسية قريبا.