هاتف من "آيفون" قابل للطي.. وهذه التفاصيل!

وطن: كشفت براءة اختراع سُربت حديثًا أن شركة آبل تخطط لتطوير هاتف آيفون قابل للطي، ويبدو لو فعلت ذلك أنها تحاول اللحاق بركب شركات صناعة الهواتف الذكية الأخرى، التي كشفت فعلًا، ومنها سامسونغ عن نماذج أولية لهواتف قابلة للطي وتستعد لطرحها في السوق.

وإن كان التصميم الظاهر في ملف براءة الاختراع حقيقيًا، فإن هاتف آيفون القابل للطي سوف يأتي مع مفصل في وسطه، مما يسمح بطي الجهاز على غرار الهواتف المحمولة التقليدية، مثل هاتف "ريزر" RAZR من موتورولا، التي أُشيع قبل مدة أنها تعمل على إعادة إحيائه كهاتف قابل للطي.

وفي حين يُستبعد أن تقدم آبل على إطلاق هاتف ذكي قابل للطي خلال المدى المنظور، إلا أنه الصور الظاهرة في براءة الاختراع، والبالغ عددها 24 صورة، تشير إلى أن الشركة الأميركية تعمل على تصاميم مختلفة لهاتف قابل للطي.

وتشير براءة الاختراع إلى أن هاتف آبل القابل للطي سوف يتضمن شاشة OLED مرنة، وورد فيها: "يمكن وضع الشاشات المرنة على غطاء يغطي المفاصل". كما ورد فيها: "حين تدوير الأجزاء الواقية في الجهاز بالنسبة إلى بعضها البعض، فإن الشاشة المرنة سوف تُطوى".

وورد في براءة الاختراع، التي تقدمت بها شركة آبل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، ولم يُعلن عنها إلا في الأسبوع الماضي: "قد يكون من الممكن تهيئة المفاصل للسماح للشاشة المرنة بأن تطوى للخارج أو الداخل". وفي أحد الرسومات يظهر الهاتف وهو مطوي على شكل هرم، مما يسمح لشخصين يجلسان متقابلين بالنظر إلى الشاشة في ذات الوقت.

ومع أن هذا لا يعدو كونه براءة اختراع ورسومات من آبل وقد لا يتحول إلى منتج حقيقي، ولكنه يؤكد أن آبل تدرك أهمية دراسة هذا المجال، خاصةً بعد أن سبقتها إليه منافستها سامسونج، وفي ظل تراجع مبيعات هواتف آيفون وحاجة سوق الهواتف الذكية إلى ابتكار ثوري يُعيد للأجهزة ألقها الذي فقدته في السنوات الأخيرة.