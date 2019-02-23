بدعم ياباني.. مشروع بناء مدارس جديدة في فلسطين

رام الله- وطن: وقّع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم السبت، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ممثلة بـ تشي إيزاكي؛ مذكرة التفاهم للبدء في إجراءات تطوير مشروع بناء مدارس جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير المعدات التعليمية، بما يضمن تحسين جودة التعليم وبيئته في فلسطين.

وسيضم هذا المشروع بناء العديد من المدارس في فلسطين انسجاماً مع المعايير التي تعمل عليها الوزارة ومتطلبات تطبيق هذه المدارس الجديدة لدمج التعليم المهني والتعلم الذكي، ودمج ذوي الإعاقة فيها.

وحضر مراسم التوقيع على المذكرة؛ وكيل "التربية" بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، ومدير عام الأبنية م. فخري الصفدي، ووفد من "جايكا"، وفريق من المستشارين اليابانيين.

وأشاد صيدم بالشراكة والتعاون البنّاء بين "التربية" و"جايكا"، شاكراً الحكومة اليابانية على دعمها المتواصل لقطاع التعليم من خلال المساهمة في تطوير المناهج الفلسطينية، والعمل المستمر للتعاون بين فلسطين واليابان في مجالات عدة؛ خاصةً في مجال تطوير تعلم الرياضيات والعلوم وتوظيف التكنولوجيا في التعليم .

وأكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع في تحسين البيئة التعليمية؛ خاصةً في قطاع غزة، مؤكداً مواصلة الوزارة وبالتعاون مع جايكا؛ خطواتها التطويرية الرامية لإحداث النقلة النوعية على صعيد تحسين مخرجات التعليم، معبراً عن تقديره لطواقم الوزارة و"جايكا".

من جانبها، قدّمت إيزاكي عرضاً حول المشروع، مؤكدةً استمرار جايكا في دعمها لقطاع التعليم الفلسطيني، مشيرةً إلى النتائج التي سيحققها هذا المشروع في تحسين البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة، مشيرةً إلى رغبة جايكا بضم هذه المدارس المنفذه ضمن هذا المشروع؛ إلى شبكة مدارس التعلم الذكي وتزويدها بألواح شمسية.