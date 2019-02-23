قتيل في جريمة إطلاق نار بالطيرة

وطن: قتل شاب، صباح اليوم السبت، وأصيبت والدته في جريمة إطلاق نار، في الطيرة بالداخل.

وعُثر على شاب ووالدته داخل مركبة مصابان بعيارات نارية، وتم نقلهما إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا.

وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن إصابة الشاب بصورة حرجة، الأمر الذي تسبب بوفاته، في حين وصفت إصابة والدته بأنها متوسطة.

ولم تتضح بعد هوية القتيل والمصابة في الجريمة.

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من 24 ساعة على مظاهرة احتجاجية، نظمت بعد ظهر أمس الجمعة وشارك فيها المئات، في مدينة الطيرة، على خلفية تفشي العنف والجريمة في المدينة في الآونة الأخيرة.

(عرب48)