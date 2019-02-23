بالاسماء| آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

رام الله- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر غدًا سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة من كشف (2/20).

ودعت الوزارة المسافرين المعنيين بضرورة الالتزام بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وشددت الوزارة على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار "حجة عدم ممانعة" لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمشاهدة الكشف اضغط هنا.