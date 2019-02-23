ماذا حصل في مصلى باب الرحمة صباح اليوم؟ خطيب الاقصى يوضح عبر "وطن"

رام الله- وطن: أوضح الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، اليوم السبت، في اتصال هاتفي لـ وطن، أن إغلاق أبواب مصلى باب الرحمة صباح اليوم جاء بغرض الترميم.

وقال صبري إن الأوقاف قررت إغلاق الباب لترميم المكان، وسيتم فتحه في اوقات الصلاة فقط، مؤكدا ان صلاة الظهر اليوم اقيمت داخل مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى.

وأدى المقدسيون امس الجمعة، صلاة الظهر داخل مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى لأول مرة منذ أن أغلقه الاحتلال عام 2003.