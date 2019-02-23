ثاني أقدم أسير في جنين.. الأسير محمد فريحات يدخل عامه الـ19 في السجون

رام الله- وطن: دخل الاسير محمد شرقية فريحات، من بلدة اليامون غرب جنين، اليوم السبت، عامه الـ19 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن 23 عاما، بحسب ما أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور.

وذكر ذوو الأسير فريحات، أن سلطات الاحتلال حرمتهم لفترات طويلة من زيارته، وأقدمت على عزله انفراديا ضمن سياسة العقاب التعسفي بحق الأسرى لفترات طويلة وكان يعاني من أوضاع صحية متردية.

يذكر ان الاسير فريحات اعتقل في رام الله خلال الاجتياح الاسرائيلي في العام 2000 الأول وهو ثاني أقدم أسير في جنين.

(وفا)