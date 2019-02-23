الشرطة تقبض على شخصين مشتبه بهم بالسرقة والسطو في اريحا

رام الله- وطن: قبضت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار، اليوم السبت، على شخصين مشتبه بهم بتنفيذ عدة سرقات في المحافظة وفي 6 قضايا منفصلة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، "ان المباحث العامة في شرطة المحافظة تمكنت من القبض على المشتبه به الاول وفي 4 قضايا منفصلة، وذلك بعد ورود عدد من الشكاوي للشرطة، وتمكن المشتبه به من سرقة 4 منازل، وتشمل المسروقات ادوات كهربائية وابواب وعدد إنشائية وشاشات وحواسيب وغيرها، حيث تصرف المشتبه به بكافة المسروقات، اما الثاني فقد تمكن من سرقة مركبتين لمواطنين من مدينة اريحا، وضبطت المباحث العامة المركبتين قبل ان يتمكن المشتبه به من بيعهما ".

واضاف البيان ان الشرطة اوقفت الاثنين وسيحالا للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول .