مستوطن يعتدي بالضرب على أمين مستودع لجنة إعمار الخليل حسام ابو حديد

الخليل- وطن: اعتدى مستوطن، اليوم السبت، على أمين مستودع لجنة إعمار الخليل حسام أبو حديد بالضرب المبرح، في حي السهلة بالبلدة القديمة من الخليل.

وقال أبو حديد "هاجمني مستوطن على مرأى من جنود الاحتلال أثناء عبوري سيرا على الأقدام حي السهلة القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف".

وأضاف انه عقب دخولي من الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي للبلدة القديمة والمعروف باسم "أبو الريش" هاجمني مستوطن بعنف وشتمني بألفاظ نابية، ما تسبب بوجع ورضوض في رأسي.

يشار إلى أن عمال لجنة إعمار الخليل وسكان البلدة القديمة يتعرضون بشكل مستمر الى اعتداءات من قبل المستوطنين في اطار سياسة الخناق التي يمارسها الاحتلال ومستوطنوه بحق سكان المنطقة بهدف اجبارهم على الرحيل.

(وفا)