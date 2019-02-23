"المرصد": موازنة وزارة الصحة السنوية لا تستجيب للاحتياجات

رام الله- وطن: ذكرت دراسة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أن الموازنة المرصودة لوزارة الصحة سنوياً لا تستجيب للاحتياجات.

وقالت الدراسة التي أعدها عبد العزيز الصالحي، وجاءت بعنوان "حول سياسات وزارة الصحة.. مراجعة في الموازنة والتحويلات الطبية ونقص الأدوية"، ونشرت اليوم، "عند الحديث عن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة والتحويلات الطبية ونقص الأدوية، لا يمكن فصل موضوع عن الآخر أبداً، إذ تؤثر الموازنة بشكل مباشر على شراء الخدمة من خارج الوزارة والتحويلات الطبية، كما تؤثر على توفر الدواء في مستودعات وزارة الصحة، وكذلك الأمر عند الحديث عن أثر إدارة وتنظيم عملية توريد الأدوية إذ لا يوجد هذا التنظيم، كما أن الازدياد في شراء الخدمة من خارج الوزارة يؤثر على الموازنة السنوية للوزارة، وذلك في ظل غياب سياسة واضحة لتوطين الخدمة وفي ظل غياب الانتاج المحلي الدوائي".

وأوضحت الدراسة: الموازنة المرصودة لوزارة الصحة سنوياً ما زالت غير مستجيبة للاحتياجات، على الرغم من اختلاف الآراء حول ما إذا كانت كافية أم لا، فمن الواضح أن الوزارة ونتيجة تراكم الديون عليها تحتاج لزيادة حصتها من الموازنة العامة، كما أن قطاع الصحة بالأساس يعتبر من أهم القطاعات إلى جانب التعليم والحماية الاجتماعية.

وقالت إن المديونية المترتبة على موازنة وزارة الصحة، والتي تصل إلى ما يقارب المليار شيقل بسبب التحويلات الطبية واستهلاك الأدوية، يستوجب علينا البحث بتعمق في سياسات وزارة الصحة تجاه هذا الملف، وفهم الأسباب والمؤثرات. حيث أن أساس الإشكالية تكمن في إدارة ملف التحويلات الطبية وشراء الأدوية، إذ أن آليات العمل وقلة التنسيق وسوء الاستخدام من الأسباب الرئيسة لزيادة الإنفاق المالي عليهما، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الطبية المقدمة، ويفاقم من مديونية وزارة الصحة.

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