فيديو.. بائع في جنين يشعل النار في بسطته.. والبلدية توضح لوطن

جنين- وطن: أقدم بائع بسطة في مدينة جنين، اليوم السبت، على إشعال النار في عربته، وسط سوق جنين.

وذكرت مصادر أن المواطن أشعل النار في بسطته احتجاجاً على قيام البلدية والشرطة بإزالة بسطات الخضار.

ولم يتسنّ لوطن التواصل مع البائع لأخذ تعليق منه وتفاصيل حول سبب إقدامه على ذلك.

من جهته، قال رئيس بلدية جنين محمد أبو غالي إن لدى المواطن المذكور بسطتين، وانه يطالب بأخرى ثالثة، معتبرا أنه لا يمكن للبلدية السماح بذلك، كونه سيسبب فوضى في السوق ولدى الباعة.

وأضاف لوطن أن المواطن لم يكتف ببسطتين له، ويريد نصب المزيد، معتبرا أن البلدية بالتعاون مع المحافظة والشرطة قامت بعملية تنظيم لإعادة تحديد المساحات وترسيم المواقع و حصر المتواجدين من الباعة وفق كشوفات البلدية، ولضبط النظام وتقديم الخدمات لهم في إطار افضل.

وبين أبو غالي أن الخطوة جاءت ضمن خطوات تم التوافق عليها برعاية محافظ جنين أكرم الرجوب والشرطة والبلدية والغرفة التجارية، وممثلين عن أصحاب بسطات الخضار في جنين.