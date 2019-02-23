وفد طبي مصري يصل غزة لإجراء عمليات جراحية

غزة- وطن: وصل إلى قطاع غزة ظهر اليوم السبت وفد طبي متخصص من مصر، عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت صحة غزة، في بين لها، "إن الوفد المصري برئاسة استشاري طب وجراحة العيون محمود فتحي، يزور قطاع غزة لمدة أسبوع لمعاينة عدد من الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية بدءًا من يوم غدٍ الأحد".

وأكدت الصحة أن زيارة الوفد تأتي في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية مصر، واستمرارًا للجهود الممتدة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى قطاع غزة.

ويتكون الوفد من 6 أطباء مختصين في العظام والعيون والتخدير والعناية المركزة إضافة إلى 4 ممرضين عمليات وإداري.