الاحتلال يحتجز ثلاثة رعاة جنوب الخليل

الخليل- وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين أثناء رعيهم الأغنام جنوب يطا بمحافظة الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن جنود الاحتلال وما يسمى "حماية الطبيعة" الإسرائيلية يرافقهم عدد كبير من المستوطنين طاردوا الرعاة، واحتجزوا ثلاثة منهم من عائلتي أبو يونس والجبارين.

وأضاف الجبور أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المستمرة التي ينفذها مستوطنون يقيمون على تلة كانوا قد استولوا عليها غرب قرية جنبا جنوب يطا، في محاولة للسيطرة على كافة الأراضي المحيطة بها، من خلال منع أصحابها الفلسطينيين من الوصول إليها وزراعتها والرعي فيها، بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي