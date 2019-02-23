حسين الشيخ يهدد حماس بإجراءات جديدة حول مستقبل الحركة على الساحة الفلسطينية

رام الله- وطن: هدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، اليوم السبت حركة حماس باتخاذ "قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود الحركة على الساحة الفلسطينية".

وكتب الشيخ عبر حسابه في "تويتر": حركة حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها.

ولم يوضح الشيخ ما هي القرارات والإجراءات التي ستتخذها السلطة ضد حركة حماس.