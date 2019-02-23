عائلة من 8 أطفال تعتاش على الخبز المقلي.. تستصرخ عبر وطن لمساعدتها!

غزة- وطن للانباء- محمد شراب

وسط أكوام النفايات يشق أهالي مخيم نهر البارد طريقهم الى منازلهم المتهالكة، والتي لا يتعدى بناؤها القليل من الجدران بالكاد تقييهم من برد الشتاء وحر الصيف، فقد استعان السواد الأعظم من أصحاب المنازل بـ "الزينكو" من اجل حماية أنفسهم، وطن تجولت في المخيم الكائن في مدينة خان يونس والذي يضم مئات العائلات المستورة، واطلعت عن قرب على معاناة لاجئي المخيم.

المواطنة أميرة عبد الله الدوش 40 عاما هي أم لـ 8 أطفال، روت لنا تفاصيل الحياة في مخيم نهر البارد، عبر قصتها، فقالت: " أعيش مع زوجي في المخيم منذ 6 أعوام في بيت مصفح بألواح الزينكو و"الشرائط"، يفتقر لكل مقومات الحياة.

وأضافت: حالنا كحال غالبية اللائجين في مخيم نهر البارد، وأضافت: همي اليومي توفير الطعام لأطفالي الثمانية، وفي كثير من الاحيان لا أجد سوى بعض من قطع الخبز الناشفة لإطعامهم اياها بعد قليها على النار.

وتابعت: لدي ابنتان بعمر 4 سنوات و5 سنوات سجلت احداهما في الروضة، والثانية لم أستطع تسجيلها ولم اقوى على مصاريف الاولى ولا بكاء الثانية عند موعد الذهاب للروضة.

وبالحديث عن زوجها قالت " زوجي يقضي وقتا في المستشفى أكثر مما يقضيه معنا، فهو يعاني من مرض مزمن، وبالكاد استطيع تدبير امور المنزل واذهب الى المستشفى لمتابعته.

وناشدت الدوش أصحاب الضمائر الحية النظر لهم ولحالتهم بعين الرحمة وتفقدها بأي شيئ يوفر لهم حياة كريمة.

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