"الأورومتوسطي" يطلق صفحة خاصة لرصد انتهاكات الاحتلال ضد المقدسيين

رام الله- وطن: أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يوم السبت على موقعه الإلكتروني صفحة متخصصة لتوثق انتهاكات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المرصد أن تلك الانتهاكات تشمل الإبعاد التعسفي عن المسجد الأقصى والاحتجاز والاعتقال والهدم والاستيطان وأسرلة المدينة المقدسة، إضافة إلى مداهمة منازل المقدسيين والعبث بمحتوياتها، فضلًا عن استمرار سياسية هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، مشيرًا إلى أن تلك "انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها".

وأشار إلى أنّ الصفحة المتخصصة، التي حملت عنوان "الفلسطينيون في القدس.. ضحايا هيمنة الاحتلال"، سيتم تحديثها بشكل مستمر، لعرض ما يرصده الأورومتوسطي من انتهاكات يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس، بشكل نصف سنوي، بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية).

وبيّن أنّ إطلاق الصفحة جاء لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس بشكل مستمر، بشكل يخالف قرارات مجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، المتعلقة بالمدينة.

وذكر الأورومتوسطي أنّ صفحة القدس المتخصصة تحتوي على عدد من الأقسام التفاعلية والتي توفر عرضًا جديدًا للوسائط والصور والنصوص، والتي تثري المحتوى الحقوقي الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وقال المسؤول الإعلامي في المرصد الأورومتوسطي علاء البرغوثي: "إننا كمرصد حقوقي دولي نعمل بشكل مستمر على رصد الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس، ومشروع الصفحة المتخصصة على موقع المرصد باللغات الثلاثة العربية والإنكليزية والفرنسية يأتي ضمن عدة ملفات يعمل عليها الباحثون في المرصد فيما يتعلق بالقدس".

وأوضح أن الباحثين في المرصد يعملون على إصدار التقارير الشهرية والفصلية والسنوية التي توثق الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، "والتي يعمل المرصد الأورومتوسطي على إيصالها إلى المؤسسات الدولية والأوروبية ذات الاختصاص لحثها على العمل للضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف تلك الانتهاكات".

وأضاف البرغوثي أنّ "السياسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، بكافة صورها، تمتاز بالعنصرية تجاه الفلسطينيين، وتهدف إلى تهجيرهم، وتنتهك حقوقهم الأساسية كسكان تحت الاحتلال".

ولفت إلى أنّ ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية زادت بحق الفلسطينيين، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس؛ والذي أدى إلى إعطاء الاحتلال ضوءًا أخضر لزيادة الانتهاكات في المدينة المقدسة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المؤسسات الحقوقية والدولية والناشطين الحقوقيين لتعزيز الاهتمام في متابعة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس، وتفعيل العمل الحقوقي لتسليط الضوء على التصاعد المتسارع بحدة الأعمال العدائية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس.