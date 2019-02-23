الجبهة الشعبية: بذلنا جهودًا كبيرة لوقف التظاهرة الداعية لرحيل الرئيس

غزة- وطن: أكدت الجبهة الشعبية أنها بذلت جهودًا مخلصة للحيلولة دون الإقدام على إجراءاتٍ وخطواتٍ جديدة، من شأنها تصعيد التناقضات الداخليّة، والتي منها دعوة حماس لتظاهرة داعية إلى رحيل الرئيس، يوم غدٍ الأحد في قطاع غزة.

وشددت الجبهة التي رفضت التعاطي مع هكذا دعوات، في بيان لها، على أنّ الأولوية يجب أن تبقى بالعمل على توفير البيئة الصحيّة لإنهاء الإنقسام وبناء وحدة وطنية حقيقيّة تتحدد من خلالها الهيئات القيادية للنظام السياسي عبر انتخابات ديمقراطية شاملة.

فيما يلي نص بيان الجبهة الشعبية: