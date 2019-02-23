المحامي زيد الأيوبي: قرصنة أموال المقاصة عقاب جماعي وجريمة حرب موصوفة

القدس- وطن: قال المحامي زيد الايوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية والقانونية في القدس ان قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بخصم مئة وثلاثون مليون دولار من عائدات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال وفقا لاتفاق باريس الاقتصادي يمثل جريمة حرب احتلالية موصوفة تتمثل في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني .

وأكد الايوبي على ان هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي ويمثل مخالفة صارخة لمنطوق المواد ٣١و٣٢و٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ والتي تحظر على الدولة القائمة بالاحتلال الحربي القيام بالعقاب الجماعي للسكان المحميين وهي مخالفة خطيرة تنحدر لمستوى جريمة الحرب المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام محكمة الجنايات الدولية لعام ١٩٩٨.

وأشار المحامي الايوبي الى ان سلطات الاحتلال تهدف من خلال الاعتداء على أموال الضرائب بذرائع واهية الى الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض إملاءات احتلالية بائسة بل وتهدف الى محاولة تركيع شعبنا وإخضاعه وضرب الروح الوطنية لديه من خلال تجويعه ومحاصرته من اجل القبول بتمرير صفقة القرن والإذعان لحلول سياسية لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات وطموحات الكل الفلسطيني.

ونوه الايوبي الى انه لا بد من مواجهة قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب من خلال استراتيجية وطنية شاملة يشارك بها كل الفرقاء الفلسطينيين بعيدا عن الارتجال بالمواقف وردات الفعل الغير مدروسة.

ودعا الايوبي الدول العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية لمواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية من خلال توفير شبكة أمان مالية لتعزيز صمود الفلسطينيين على ارضهم في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة بضوء اخضر أمريكي .

كما دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبها للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلية لثنيها عن الاستمرار بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني من خلال مقاطعة حكومة الاحتلال على كافة الصعد وعزلها سياسيا واقتصاديا خصوصا بعد الاستهتار الاسرائيلي الواضح بقرارات الشرعية الدولية .