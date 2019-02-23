حماس ترد على تهديدات حسين الشيخ لها

وطن: قال القيادي في حماس سامي أبو زهري عبر (تويتر) إن "تصريحات حسين الشيخ حول اتخاذ اجراءات لانهاء مستقبل حماس بالساحة الفلسطينية تعكس طبيعة هذا الفريق التصفوي وانه مجرد وكيل لمحاربة المقاومة".

وكان الشيخ، كتب عبر (تويتر) اليوم إن حركة حماس "تستمر في تجاوز كل الخطوط الحمراء وتذهب بعيدا في تساوقها مع المتآمرين".

وقال الشيخ : "هذا سوف يدفعنا لاتخاذ قرارات واجراءات حول مستقبل وجود حماس على الساحة الفلسطينية، وتحديد موقف تبنى عليه استراتيجية جديده في التعامل معها ومع وجودها".