صحة غزة: الوفد الطبي المصري يباشر مهامه في مستشفى غزة الاوروبي

غزة- وطن: قال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن الوفد الطبي المصري باشر بأول مهامه بعد عصر اليوم بزيارة مستشفى غزة الاوروبي جنوب القطاع.

واضاف القدرة في تصريح له على "فيسبوك" ان الوفد المصري برئاسة د.محمود فتحي استشاري طب وجراحة العيون، أطلع على التجهيزات الطبية في المستشفى خاصة غرف العمليات والتي من المقرر اجراء عدد من العمليات لحالات العظام والعيون فيها اضافة الى مراجعة ملفات الحالات المرضية والتي سيبدأ الوفد بمتابعتها صباح غد الاحد.

هذا وكان في استقبال الوفد بالمستشفى د. يوسف العقاد مدير المستشفى وطاقم الادارة وكوادر المستشفى، الذين بدورهم رحبوا بالوفد، معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لهم وحرصهم على المساعدة في تقديم الرعاية والمتابعة العلاجية للمرضى.