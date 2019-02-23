الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات مع كولومبيا وطرد سفيرها

وطن- وكالات: أعلن الرئيس الفنزويلي المنتخب نيكولاس مادورو، اليوم السبت، قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا التي تدعم الانقلاب السياسي الذي يقوده رئيس البرلمان خوان غوايدو ضد مادورو.

وقال مادورو أمام تجمع لمناصريه في كراكاس: "لقد قررت قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع حكومة كولومبيا الفاشية وأمهل سفيرها وقنصلها 24 ساعة لمغادرة فنزويلا".

يشار إلى أن فنزويلا تشهد توترا متصاعدا منذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر إعلان خوان غوايدو -رئيس البرلمان وزعيم المعارضة الفنزويلية- نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بغوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان -بينها روسيا وتركيا وإيران والمكسيك وبوليفيا- شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 يناير/كانون الثاني الماضي اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من ست سنوات.