البرغوثي يدين اعتقال الاحتلال للشيخ عبد العظيم سلهب وبكيرات

رام الله- وطن: أدان الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إقدام قوات الاحتلال على اعتقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب و نائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات و عدد كبير من النشطاء المقدسيين.

وقال البرغوثي ان هذه الحملة التنكيلية غير المسبوقة لن تكسر إرادة المقدسيين و كل الفلسطينيين على حماية المسجد الأقصى و مصلى باب الرحمة.

ودعا البرغوثي الى أوسع حملة تضامن مع المعتقلين لإجبار قوات الاحتلال على الإفراج عنهم، و الى تعزيز المقاومة الشعبية الفلسطينية التي أثبتت قوتها و فاعليتها في حماية المسجد الأقصى ومواجهة الضم و الاستيطان.