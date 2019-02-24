مناورة واسعة لجيش الاحتلال لاختبار جاهزية القتال في غزة

رام الله - وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد عن بدء مناورة مفاجئة "لامتحان الجاهزية العملياتية لسيناريوهات قتالية وخاصة في قطاع غزة".

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن المناورة- التي فعّلتها هيئة الأركان العامة- ستشارك فيها قوات المشاة والمدرعات والمدفعية وسلاح الجو.

وأشار إلى أن المناورة "ستمتحن الجاهزية العملياتية لسيناريوهات قتالية وخاصة في قطاع غزة، وستشمل نقل قوات بين جبهات واستيعاب قوات، بالإضافة لتفعيل النيران، والقوات الجوية".

ولفت إلى أنه "من المتوقع انتهاء المناورة يوم الثلاثاء المقبل".

وقال إن "التخطيط للمناورة كان في إطار خطة التدريبات السنوية، ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات".