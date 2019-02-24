"شرارة واحدة" حرقت 20 سفينة

وطن: شرارة لحام واحدة في المكان الخطأ كانت كفيلة بإحداث حريق هائل في حوض صغير لبناء السفن في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

فقد أفادت السلطات الإندونيسية بأن رجال الإطفاء كافحوا بشراسة لإطفاء الحريق الهائل الذي نجم عن شرارة لحام في الحوض الجاف الصغير، وتسبب بإحراق 20 سفينة صيد على الأقل.

وأوضح رينولد اوتاغالونغ، قائد شرطة انجونغ بريوك في جاكرتا، أن الحريق نشب في الحوض الموجود في ميناء موارا بارو في العاصمة الإندونيسية، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

وقال اوتاغالونغ أن الشرارة انطلقت من القارب أرتامينا جاي، حيث كانت تجري عمليات إصلاح ولحام"، مضيفا أن الشرارة تسببت بماس كهربائي في التجهيزات الكهربائية، ثم اندلع الحريق".

وقال ضابط الشرطة إن التحقيقات حول أسباب اندلاع الحريق مازالت جارية، رغم النتائج الأولية، مطالبا بضرورة ابتعاد العامة عن المنطقة المنكوبة.

وشارك في عمليات إطفاء الحريق، الذي اندلع مساء السبت واستمر حتى صباح الأحد، 23 رجل إطفاء.

ولم تكشف التقارير عن وقوع ضحايا جراء الحرق، غير أن تغريدات على حساب دائرة الإطفاء أشار على الأقل إلى 3 ضحايا تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاما، يبدو أنهم من عناصر الإطفاء.